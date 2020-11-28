ABD'li iki komedyen, Trump'a "2024 kampanyası" için internet sitesi hazırladı

T24 Dış Haberler

ABD'de iki komedyen 'DonaldJTrump2024.com' domainini satın alarak mevcut Başkan Donald Trump'a sahte bir 2024 başkanlık kampanyası web sitesi hazırladı.

Normal bir kampanya sitesine benzer bir tasarım kullanan siteye girildiğinde büyük puntolarla "BEN 2020 SEÇİMİNİ KAYBETTİM" yazdığı görülüyor. Sitede ayrıca "Trump kaybetti", "Trump bir kaybeden", "Trump seçimleri kaybetti" gibi altbaşlıklar bulunuyor.

Sitenin üst bandında, "Yasal savunma ekibimle hiçbir bağlantısı olmayan bir siyasi aksiyon komitesine bağış yapmak için buraya tıklayın" ifadeleri yer alıyor.

The Good Liars (İyi Yalancılar) mahlasıyla bilinen komedyenler Jason Selvig ve Davram Stiefler 'domain'i aldıklarını Twitter üzerinden duyurdu. Komedyenler aynı zamanda arka fonda Beck'in 'Loser' şarkısı çalarken siteyi tanıttıkları bir TikTok videosu yayımladı.

Trump gecikmeli olarak hükûmetler arası geçiş sürecini başlattı ancak sonuçları resmen tanımadı. Trump şu ana kadar seçimlerdeki kilit eyaletlerle ilgili açtığı 36 davayı kaybederken sadece birini kazandı.

Birçok kişi Trump'ın 2024 seçimlerinde tekrar aday olmasını bekliyor. Bazı kaynaklar, Trump'ın aday olma planlarını danışmanlarıyla görüşmelerinde gündeme getirdiğini iddia etti.