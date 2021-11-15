ABD'li gazeteci, Myanmar'da 11 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan 3 gün sonra serbest bırakıldı

T24 Dış Haberler

Askeri cuntanın kontrolde olduğu Myanmar'da tutuklanan ABD'li gazeteci Danny Fenster, askeri mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan 3 gün sonra serbest bırakıldı.

Fenster'ın çalıştığı kurum Frontier Myanmar, gazetecinin ülkeden ayrılan bir uçuşta olduğunu ifade etti.

Cunta sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada Fenster'ın ülkeden ayrılmasına izin verileceğini doğruladı.

Frontier'in yazı işleri müdürlüğünü yapan Fenster, mayıs ayında ABD'ye dönmek üzereyken gözaltına alınmıştı.

Myanmar'da darbeden sonra onlarca gazeteci ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Fenster'a 'göçmenlik yasasını ihlal etmekten' ve 'yasa dışı örgüt üyeliğinden' 11 yıl hapis cezası verilmişti.