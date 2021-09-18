ABD'li emlak varisi Robert Durst, yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten suçlu bulundu

HBO suç belgeseli The Jinx'e konu olan ABD'li emlak varisi Robert Durst, en yakın arkadaşı Susan Berman'ı öldürmekten suçlu bulundu.
Los Angeles'ta mahkeme üç gün boyunca ifadeleri değerlendirdikten sonra, Durst'u birinci derece cinayetten suçlu buldu.
Berman, Aralık 2000'de, Durst'un eşini öldürmesini örtbas etmeye yardım ettiğini polise anlatmaya hazırlanırken, Beverly Hills'deki evinde yakın mesafeden vuruldu.
Savcılar, 78 yaşındaki Durst'u "narsist psikopat" olarak nitelendirdi.
Durst'un, 1982'de eşi Kathie'nin ortadan kaybolmasının ardından, 18 yıl sonra Los Angeles'ta Berman'ın soğukkanlılıkla öldürülmesi, televizyon belgesel dizisi The Jinx'e konu oldu.