ABD'li emlak milyarderi Durst, yakın arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

ABD'li emlak milyarderi Robert Durst, "yakın arkadaşı" Susan Berman'ı öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Los Angeles'ta bir juri, 2000 yılında işlenen cinayetle ilgili olarak Durst'ı birinci derece cinayetten suçlu bulmuştu. Savcılara göre Durst, Berman'ı 1982'de emlak milyarderinin ilk eşinin kayboluşuyla ilgili bilgileri polise vermesini önlemek için yakın mesafeden vurarak öldürdü. 3 ayrı eyalette 3 ayrı cinayetle suçlanan Durst, ilk kez bir davada suçlu bulundu.

Durst'un avukatları kanıtların yetersiz olduğunu savunarak tekrar yargılama talebinde bulunurken, hakim bu talebi kabul etmedi.

Savcılar, Durst için idam cezası istememişti; bu sebeple perşembe mahkemenin aldığı müebbet hapis cezası kararı beklenen karardı. Durst, tutukluluğu sırasında şartlı tahliye başvurusunda da bulunamayacak.

Perşembe günü karar açıklanmadan önce hakim Durst'un karşısında, "Berman inanılmaz bir insandı. Onun ölümü toplumumuz için bir kayıp oldu" dedi.

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst belgesellerinin ardından Durst'ün yargılandığı davalar, halk arasında daha çok takip edilir hale gelmişti.