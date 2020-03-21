ABD'li country müzik ikonu Kenny Rogers hayatını kaybetti

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Country müziğin en tanınan isimlerinden olan Grammy ödüllü sanatçı Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Roger'ın temsilcisi Keith Hagan yaptığı açıklamada ABD'li sanatçının doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti.

81 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ailesi yeni tip Koronavirüs(Kovid-19) salgını sebebiyle küçük bir cenaze töreni düzenleyeceklerini, ilerleyen zamanlarda da kamuya açık bir anma töreni yapacaklarını duyurdu.

Roger, 1970 ve 1980 yıllarında sıkça müzik listelerinin tepesinde yer alıyordu. Kariyeri boyunca üç Grammy ödülü kazandı.