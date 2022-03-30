ABD'li astronot ve Rus kozmonotlar, Soyuz kapsülünde Dünya'ya beraber döndü: "İnsanların yeryüzünde problemi var; biz yörüngede tek bir ekibiz"

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ABD'li NASA astronotu Mark Vande Hei, Ululararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 355 gün geçirdikten sonra iki Rus kozmonotla birlikte Dünya'ya döndü. Moskova-Washington ilişkileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sebebiyle Soğuk Savaş sonrası dönemin en kötü seviyesinde olsa da bu durum henüz iki ülkenin ISS'deki iş birliğini ciddi anlamda etkilemedi.

Vande Hei, Soyuz kapsülünde Roskosmos'dan Anton Şıkaplerov ve Pyotr Dubrov ile birlikte Kazakistan'a indi. İki ülke arasındaki gerilime rağmen kapsül indikten sonra normal protokol uygulandı. Doktorlardan oluşan ufak bir NASA timi ve diğer yetkililer iniş noktasına gitti; ardından da 55 yaşındaki ABD'li astronotun Houston'a dönüşünü ayarladı.

The Guardian'ın aktardığına göre Vande Hei, savaştan önce bile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki meslektaşlarıyla Ukrayna konusunu konuşmaktan kaçındığını söyledi. 55 yaşındaki astronot, "O konuya girmek istiyor muyduk pek emin değilim" dedi.

Şıkaplerov, Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce tüm astronotlara sarılarak, "Uzay kardeşlerim" diyerek vedalaştı.

Salı günü NASA yayınında konuşan Şıkaplerov, "İnsanların dünyada problemi var; biz yörüngede tek bir ekibiz" dedi.

Roskosmos'un başındaki Dmitri Rogozin, Rusya Ukrayna'ya saldırdıktan bir gün sonra ABD'yi ISS konusundaki iş birliğini "yok etmeye çalışmakla" suçlamıştı. NASA, açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğine işaret etmişti.