ABD'li alışveriş sitesi, Afganistan'da uçaktan düşen insanların silüetlerinin olduğu tişörtü satıştan kaldırıldı

ABD merkezli alışveriş platformu Etsy, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmak için tutundukları C-17 askeri nakliye uçağından düşen Afganların yer aldığı tişörtü satıştan kaldırdı.

Etsy üzerinden daha önce satış yapılan linke tıklandığında artık, “Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor” uyarısı görünüyor.

Etsy, bahsi geçen ürünleri kendisi satmıyor, çeşitli mağazalar platform üzerinden ürünlerini satabiliyor. Ancak tişörtün bir süre satışta kalması nedeniyle birçok kişi Etsy'yi de denetimsiz olmakla suçladı.

Bahsi geçen tişörtte C-17'den düşmekte olan insanlar görünüyor ve üstünde "Kabil Serbest Düşüş Kulübü" ifadeleri yer alıyor.

Sosyal medyada büyük tepki çeken tişörtler hala çeşitli sitelerde satılıyor.

Kalın'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tişörtlerin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Önce kötü bir espiri sanmıştım. Doğruymuş. Başkalarının çaresizliği ve acısı üzerinden haz devşirmek ve bunun ticaretini yapmak... işte modern barbarlık" yazdı.