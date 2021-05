ABD'li aktör Armie Hammer'a tecavüz suçlaması

ABD'li aktör Armie Hammer, 2017'de Los Angeles'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlandı.

Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın, suçlamayı video konferans yöntemiyle düzenlenen bir basın toplantısında yaptı. 34 yaşındaki aktör suçlamaları reddetti. Avukatı, suçlamaların "şoke edici" olduğunu ve Hammer'ın "gerçekleri açıklama fırsatını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Los Angeles Polisi, Hammer'ın 3 Şubat'ta başlatılan bir cinsel saldırı suçlamasında zanlı olduğunu bildirdi.

Effie, The Social Network (Sosyal Ağ) ve Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) gibi filmleriyle tanınan aktöre yönelik suçlamaları, önceden hazırlanmış bir açıklamadan okurken gözyaşlarına boğuldu.

İddialar ne?

Açıklamayı tanınmış kadın hakları avukatı Gloria Allred ile birlikte yapan Effie, Hammer ile 2016'da 20 yaşındayken Facebook üzerinden tanıştığını söyledi.

Effie "Ona hemen aşık oldum" derken, ilişki ilerledikçe Hammer'ın "kendisi üzerinde manipülasyon taktikleri kullandığını" iddia etti.

Effife, "Gittikçe şiddet dolu bir tutum takınırken, ona olan bağlılığımı sınamak için en sonunda sınırlarımı aştı" dedi.

Kadın ayrıca, Hammer'ı "psikolojik, duygusal ve cinsel şiddet" uygulamakla suçlarken, 24 Nisan 2017'de tecavüze uğradığını iddia etti.

Effie "Armie Hammer Los Angeles'ta bana saatlerce tecavüz etti, kafamı tekrar tekrar duvara vurup, yüzümü yaraladı. Bu arada kaçmaya çalıştım ama bana izin vermedi. Beni öldüreceğini düşündüm. Sonra bana ne olduğuna aldırmadan çekip, gitti. Tamamen şoke olmuştum ve sevdiğim birinin bana bunu yaptığına inanamıyordum" dedi.

Effie iddia ettiği tecavüz olayının ardından, intiharı düşünmeye başladığını ve daha önce konuşmadığı için "büyük bir suçluluk duyduğunu" belirtti.

Hammer'ın avukatı ne yanıt verdi?

Hammer'ın avukatı Andrew Brettler BBC'ye yolladığı yazılı açıklamada, iddiaları reddetti.

Brettler, aktörün söz konusu kadınla ilişkisinin "tamamen rızaya dayalı olduğunu" savundu.

Avukat ayrıca BBC'ye, şikayetçi kadın tarafından gönderildiği iddia edilen ve aşırı cinsel davranışlar öneren telefon mesajlarının ekran görüntülerini yolladı. Brettler, müvekkilinin kadına kendisiyle böyle bir ilişkiyi sürdürmek istemediğini net bir şekilde söylediğini savundu.

Açıklamada "İlgi arayışı için, yanlış tavsiyelerle açtığı dava sadece cinsel şiddetin gerçek kurbanlarının adalet önüne çıkartılmasını ve hak ettikleri adalete ulaşmalarını daha da zorlaştıracak" da denildi.

Hammer Ocak ayında, internette kendisine yöneltilen "kirli ve gayrımeşru" saldırılar nedeniyle Jennifer Lopez ile birlikte rol alacağı Shotgun Wedding adlı yeni film projesinden ayrılmıştı.

Hammer, The Offer adlı diziyi de terk etti.

Hammer ve TV sunucusu eşi Elizabeth Chambers, Temmuz 2020'de boşandıklarını duyurmuştu.

Chambers, geçen ay yayımladığı açıklamada "her tür saldırı ve taciz kurbanını" desteklediğini belirtmişti.