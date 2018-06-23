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Dünya

ABD, Kuzey Kore'ye 215 tabut gönderiyor

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının koyulması için tabutlar gönderildi

23 Haziran 2018 17:15

ABD'nin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının koyulması için Kuzey Kore sınırına tabutlar gönderdiği bildirildi.

AA'nın Yonhap ajansından aktardığı habere göre, Güney-Kuzey sınırında ateşkes köyü olarak anılan Panmunjom'a getirilen geçici tabutlar, askerlerin kalıntılarının "onurlu biçimde" taşınması için birkaç gün içinde Kuzey Kore tarafına gönderilecek.

Kuzey Kore'ye gönderilecek toplam tabut sayısının 215 olmasının planladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay Singapur'da düzenlenen zirvede Kore Savaşında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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