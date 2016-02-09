ABD: Kuzey Kore nükleer silaha yakıt üretecek reaktörü çalıştırdı!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Kuzey Kore'nin, nükleer silah üretiminde kullanılabilecek yakıt sahibi olmasına imkan veren plütonyum reaktörünü yeniden faaliyet geçirdiğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Amerikan Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Clapper, "Kuzey Kore'nin reaktörü bir süre önce faaliyete geçirdiğini ve bu sayede birkaç hafta ya da ay içerisinde plütonyum sahibi olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Kuzey Kore Pazar günü de kıtalararası uzun menzilli roket fırlatıp uzaya uydu gönderdiğini açıklamıştı.

En önemli müttefiki Çin'in bile eleştirdiği Kuzey Kore'yi, BM Güvenlik Konseyi de kınamıştı.

BM Güvenlik Konseyi kararları, ülkelerin nükleer ya da balistik başlık taşıma kapasitesi olan füze denemelerini yasaklıyor.

Pyongyang yönetimi, uzay programının tamamen bilimsel amaçlarla yürütüldüğünü söylüyor.

Ancak bu gerekçe aralarında ABD, Güney Kore ve Japonya tarafından ikna edici bulunmuyor.

Bazı uzmanlar Kuzey Kore'nin füze programını, ABD'yi de vurabilecek menzile sahip kıtalararası balistik füze geliştirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.