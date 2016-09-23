ABD: Kürtleri silahlandırmaya devam edeceğiz

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Suriyeli Kürtlere silah verdiklerini ve desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, Demokratik Suriye Güçleri'ni karadaki en güçlü müttefikleri olarak niteleyerek, "DSG ve Türk müttefiklerimizle ilişkilerimiz arasında denge kurmak oldukça zor" dedi.

Sputnik’in haberine göre, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde, Suriye’de ve diğer bölgelerde ABD’nin katıldığı askeri operasyonlar hakkında senatörlerin sorularını yanıtladı.

"Suriyeli Kürtlerin silahlandırılmasını destekliyor musunuz?" sorusu üzerine Carter, "Daha önce zaten silah vermiştik, onlar Demokratik Suriye Güçleri'nin bir parçası. Suriyeli Kürtlerle çalışmaya devam edilmesini destekliyorum" dedi.

“Esad daha güçlü”

Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Carter’ın bu sözleri üzerine Genelkurmay Başkanı Dunford’a yönelerek, "Peki onlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın gitmesini destekliyorlar mı? Esad’ın şu andaki durumu nedir?" diye sordu.

Dunford, bu soruya, "Esad şu anda kazanıyor, bir sene öncesine göre daha güçlü" yanıtını verdi.

“Takviye yapılması Rakka’da başarıyı arttırır”

Demokratik Suriye Güçleri’ne takviye yapılması durumunda Rakka’da terör örgütü IŞİD’e karşı yapılacak operasyonlardaki başarı ihtimalinin artacağını ifade eden Dunford, "Demokrat Suriye Güçleri'yle ne yapacağımız konusunda ihtiyatlıyız. Onlara destek verdik. Karadaki en güçlü müttefiklerimiz. Demokratik Suriye Güçleri ve Türk müttefiklerimizle ilişkilerimiz arasında denge kurmak oldukça zor" diye konuştu.

"Eğer bu sorunlar halledilirse bölgede daha etkin olmamız adına Suriyeli Kürtleri silahlandırmamızın bizim için askeri anlamda bir imkan olduğuna katılır mısınız?” şeklinde bir soru üzerine Dunford, “Buna katılırım. Demokratik Suriye Güçleri’ne takviye yapılması Rakka’da muhtemel başarı ihtimalimizi artıracaktır" dedi.