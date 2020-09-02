ABD, küresel Koronavirüs aşı çalışmalarının parçası olmayacak

ABD hükûmeti, Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde dünya genelinde başlatılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı girişimlerinin bir parçası olmayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Olanağı" (Covax) isimli bir girişim başlattı. Girişim, Koroavirüs aşısının gelişimi, testleri ve eşit olarak dağıtılmasını amaçlıyor. DSÖ, 170'ten fazla ülkenin Covax'a katılmak için görüşmeler yaptığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD'nin girişime katılıp katılmayacağına "ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde aşı ve tedavi araştırmaları, geliştirmesi ve denemeleri beklenmeyecek bir hızda ilerledi. ABD uluslararası partnerlerimile virüsü yenmek için çalışmaya devam edecek ancak yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in etkisindeki çok taraflı organizasyonlarla kısıtlanmayacak" yanıtını verdi.

"Yüksek fiyatlar ve istifçiliğe yol açabilir"

Sağlık uzmanları ABD'nin Covax'a katılmama kararının kendi aşılarının geçerliliğine güvenecekleri ve diğerlerinin de bunu yapmasını bekleyecekleri anlamına geldiğini söyledi. Uzmanlar, bu durumun aşı istifçiliği ve yüksek fiyatlara neden olabileceğini söyledi.

Trump yönetimi, "Operation Warp Speed" adında bir planla aşı geliştirilmesi ve Ocak 2021'e kadar 300 milyon doz üretilmesi için harekete geçti.