ABD, Küba'ya seyahate yeni kısıtlamalar getirdi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Amerikalılar'ın seyahatleri ve Kübalılarla alışverişlerine yönelik yeni kısıtlamalar açıkladı.

Önlemler paketinde, kara listeye alınmış Küba yönetimine ait şirketler, varlıklar da bulunuyor. Bunlara oteller ve çeşitli mağazalar da dahil.

Önlemler uyarınca, Küba'ya gitmek isteyen çoğu ABD vatandaşı, organize turlarla gitmek zorunda kalacak.

Kararlar, Başkan Trump'ın geçen Haziran'da duyurduğu, selefi Barack Obama'nın Küba'yla yakınlaşma politikasını kısmen geriye çevirmek için attığı adımların bir parçası.

Yetkililer, önlemlerin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "sağlığa yönelik" olduğunu söylediği akustik olaylarla ilgili olmadığını söyledi.

Ancak BBC Orta Amerika Muhabiri Will Grant, iki ülke arasındaki ilişkilerin George W Bush'un başkanlık döneminden bu yanaki en düşük seviyesine gerilediğini söylüyor.

Adalet Bakanı Steven Mnuchin yeni kurallara ilişkin açıklamasında, "Ekonomik faaliyetleri Küba Ordusu'ndan uzaklaştırmak ve hükümeti Küba halkı için daha büyük siyasi ve ekonomik özgürlükler sağlamaya teşvik için Küba politikalarımızı güçlendirdik" dedi.

Önlemlerde Küba hükümeti ve ordusuna ait 180 şirketle ve kurumla alışveriş yasaklanıyor.

Bunlar arasında,