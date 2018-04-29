T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD, Küba'ya seyahate yeni kısıtlamalar getirdi

ABD'de Donald Trump yönetimi, Amerikalılar'ın seyahatleri ve Kübalılarla alışverişlerine yönelik yeni kısıtlamalar açıkladı. Önlemler paketinde, kara listeye alınmış Küba yönetimine ait şirketler, varlıklar da bulunuyor. Bunlara oteller ve çeşitli mağazal

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de Donald Trump yönetimi, Amerikalılar'ın seyahatleri ve Kübalılarla alışverişlerine yönelik yeni kısıtlamalar açıkladı.

Önlemler paketinde, kara listeye alınmış Küba yönetimine ait şirketler, varlıklar da bulunuyor. Bunlara oteller ve çeşitli mağazalar da dahil.

Önlemler uyarınca, Küba'ya gitmek isteyen çoğu ABD vatandaşı, organize turlarla gitmek zorunda kalacak.

Kararlar, Başkan Trump'ın geçen Haziran'da duyurduğu, selefi Barack Obama'nın Küba'yla yakınlaşma politikasını kısmen geriye çevirmek için attığı adımların bir parçası.

Yetkililer, önlemlerin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "sağlığa yönelik" olduğunu söylediği akustik olaylarla ilgili olmadığını söyledi.

Ancak BBC Orta Amerika Muhabiri Will Grant, iki ülke arasındaki ilişkilerin George W Bush'un başkanlık döneminden bu yanaki en düşük seviyesine gerilediğini söylüyor.

Adalet Bakanı Steven Mnuchin yeni kurallara ilişkin açıklamasında, "Ekonomik faaliyetleri Küba Ordusu'ndan uzaklaştırmak ve hükümeti Küba halkı için daha büyük siyasi ve ekonomik özgürlükler sağlamaya teşvik için Küba politikalarımızı güçlendirdik" dedi.

Önlemlerde Küba hükümeti ve ordusuna ait 180 şirketle ve kurumla alışveriş yasaklanıyor.

Bunlar arasında,

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Donald TrumpAmerikalılarKübalılarlaKübaBunlaraDonald TrumpABDBaşkan TrumpHaziranBarack Obama KübaABD Dışişleri BakanlığıBBC Orta Amerika Muhabiri Will GrantGeorgeBushAdalet Bakanı Steven MnuchinKüba Ordusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24