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Dünya

ABD, Küba’daki diplomatlarını geri çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, personelini geri çekmenin yanında Amerikan vatandaşları için de seyahat uyarısı yayınlayarak Küba'ya gitmemeleri çağrısı yaptı

30 Eylül 2017 00:23

Ali Küpeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘zarar görme ihtimali olan diplomatların sayısını asgari orana indirmek için’ Küba’da acil görevde olmayan tüm personel ve ailelerini geri çağırdığını duyurdu. Bakanlık ayrıca Amerikan vatandaşları için de seyehat uyarısı yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 21 ABD’li diplomatın kaynağı saptanamayan bir saldırıya maruz kaldıkları ve neticesinde işitme kaybı, baş dönmesi, yorgunluk, zihinsel problem ve uyumada zorluk gibi rahatsızlıklar yaşadıkları belirtildi. Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiğinin henüz belirlenemediğini belirten bakanlık, “Bakanlığımız 29 Eylül tarihinde, Havana Amerikan Elçiliği’ndeki acil görevde olamayan tüm diplomat ve ailelerine ülkeden ayrılma emri vermiştir. Küba hükümeti diplomatlarımızın güvenliğini sağlayana kadar zarar görme ihtimali olan diplomatların sayısını asgari orana indirmek için elçiliğimiz sadece acil-görev seviyesinde çalışmaya devam edecektir.” denildi.

Vatandaşlara ‘Küba’ya gitmeyin’ uyarısı

Bakanlık, personelini geri çekmenin yanında Amerikan vatandaşları için de seyahat uyarısı yayınladı. Ülkedeki personel sayısını minimuma indirğini vatandaşlarına bildiren bakanlık yetkilileri, henüz sivil vatanşların saldırıya maruz kaldığına dair bir bilgi gelmemiş olsa da saldırının Amerikan diplomatik rezidansları ve Amerikalılar tarafından sık kullanılan otellerde gerçekleştiği konusunda uyarıda bulundu.

Küba ile diplomatik ilişkiler devam ediyor

Açıklamada personelin güvenliğini sağlamak için geri çağrıldığını, Küba ile olan diplomatik ilişkilerin değişmediği belirtildi. Küba’ın saldırının kaynağını araştırmaya devam edeceğini bildirdiği ifade edilen açıklamada ABD’nin de Küba ile ortak çalışmaya devam edeceği ifade belirtilldi.

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