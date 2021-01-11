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Dünya

ABD, Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi

11 Ocak 2021 23:22

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine eklediklerini açıkladı.

Trump yönetimi, Küba'yı yeniden ABD'nin terörizm destekçileri listesine geri eklediğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'nın ABD'li kaçakların yanı sıra Kolombiyalı isyancı liderleri ülkede tuttuğu ve "uluslararası terörizm eylemlerine defalarca destek sağladığı" nedeniyle kara listeye alındığını söyledi.

Eski Başkan Barack Obama, 2015'te aldığı kararla Küba'yı resmi olarak terör listesinden çıkarmıştı. O yıl Küba'yla diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasına yönelik önemli adımlar atılmıştı.

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