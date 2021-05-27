ABD, Koronavirüs'ün kaynağına ilişkin çalışmaları hızlandırdı; Facebook artık "Virüs insan yapımı" paylaşımlarını engellemeyeceğini duyurdu

ABD'de Koronavirüs salgınının kaynağına ilişkin araştırma yapılmasına yönelik destek artarken Facebook, bundan sonra Covid-19'un "insan yapımı" olduğunu iddia eden paylaşımların kaldırılmayacağını açıkladı.

ABD'de Başkan Joe Biden, Koronavirüs'ün kökeninin araştırılmasına ilişkin çalışmaların hızlandırılması talimatını verirken Facebook da politika değişikliğine gitti.

Facebook'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19'un kökenine dair yapılan araştırmaların ışığında ve kamu sağlığı uzmanlarının danışmanlığında bundan sonra Covid-19'un insan eliyle yapıldığı ya da üretildiğini iddia eden paylaşımları platformlarımızdan kaldırmama kararı aldık. Pandeminin değişen doğasını yakalamak ve düzenli olarak politikalarımızı gerçeklere bağlı bir şekilde güncellemek için sağlık uzmanlarıyla çalışmayı sürdürüyoruz"

ABD'de Biden, salgının kökenini araştırmaya yoğunlaşılması talimatı verdi. ABD istihbaratının, Çin'de olası bir laboratuvar kazası da dahil olmak üzere muhtemel iki senaryo üzerinde yoğunlaştığını belirten Biden, kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurdu.

Çin, Koronavirüs'ün Vuhan'daki Viroloji Laboratuvarı'ndan çıktığına ilişkin iddiaları salgının başından beri reddediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyetin bu yılın başında Çin'e yaptığı ziyaretin sonucunda, virüsün laboratuvardan çıkma olasılığı "oldukça düşük" olarak belirlenmişti.