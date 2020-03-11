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Dünya

"ABD, Koronavirüs nedeniyle Avrupa'dan seyahatleri yasaklayabilir"

11 Mart 2020 22:23

ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli, yeni tip Koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'dan ülkeye seyahatlerin yasaklanabileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli, Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulunarak Avrupa'dan ülkeye seyahatlerin yasaklanabileceği bilgisini verdi.

Cuccinelli, açıklamasında "Sorumuz, Avrupa'ya bir bütün olarak nasıl davranılacağına yönelik güncel bir soru. Bu, henüz kurumları seyahat yasağı için kullanma düzeyinde değil. Ancak bu dikkate alınıyor" dedi.

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