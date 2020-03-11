"ABD, Koronavirüs nedeniyle Avrupa'dan seyahatleri yasaklayabilir"

Sputnik'in haberine göre; ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli, Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulunarak Avrupa'dan ülkeye seyahatlerin yasaklanabileceği bilgisini verdi.

Cuccinelli, açıklamasında "Sorumuz, Avrupa'ya bir bütün olarak nasıl davranılacağına yönelik güncel bir soru. Bu, henüz kurumları seyahat yasağı için kullanma düzeyinde değil. Ancak bu dikkate alınıyor" dedi.