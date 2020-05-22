T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

ABD, Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan şirketten 300 milyon doz sipariş verdi

İlk aşamada 1 milyar doz üretilmesi beklenen aşının neredeyse üçte biri ABD tarafından satın alınmış oldu

22 Mayıs 2020 08:59

 ABD, İngiliz şirket AstraZeneca'nın üzerinde çalıştığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı için 300 milyon doz sipariş verdi. 

İlk aşamada 1 milyar doz üretilmesi beklenen aşının neredeyse üçte biri ABD tarafından satın alınmış olurken ABD aşı için AstraZeneca’ya 1.2 milyar dolar ödeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın aşı talebinde bulunmasından sonra ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AstraZeneca’nın geliştirmekte olduğu aşıyı hızlandırmak için 1.2 milyar dolarlık bütçe ayırmayı kabul etti ve 300 milyon doz aşı siparişinde bulundu.

Eylül ayında dağıtım bekleniyor

Oxford Üniversitesi'yle birlikte Covid-19 aşısı geliştiren AstraZeneca dün kritik bir açıklama yapmıştı. Şirket aşının klinik testlerinden pozitif sonuç çıkması durumunda 1 milyar dozluk üretim kapasitesine sahip olduğunu duyurmuştu.

Şirket aşının insanlara Covid-19 bulaşma ihtimalini ortadan kaldırdığının kanıtlanması durumunda aşının dağıtımına eylül ayında başlanacağını açıkladı.

ETİKETLER

astrazenecaşirketaşıdenemetestabdsiparişkoronavirüscovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24