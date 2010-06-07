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Dünya

ABD, kör edilen vatandaşı için İsrail'e hesap sordu

İsrailli askerlerin attığı gaz bombası ile kör olan 21 yaşındaki eylemcinin Türk bayrağı taşıdığı belirtildi.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - ABD'nin İsrail'den, Filistin yanlısı gösteride bir Amerikalı kadının gaz bombası yüzünden gözünü kaybettiği olayın soruşturulmasını istediği bildirildi. 21 yaşındaki eylemcinin taş atan çocuklardan uzakta olduğu ve Türk bayrağı taşıdığı da bildirildi.


Türk bayrağı taşıyan ABD'li eylemci İsrail askerlerince kör edildi/Video


Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiği sözcülerinden Kurt Hoyer, elçiliğin, bu konudaki ayrıntılı bilginin "mümkün olan en kısa sürede" kendilerine iletilmesini istediğini söyledi.


Emily Henochowicz adlı 21 yaşındaki kadın, Mavi Marmara'ya yapılan saldırıdan sonra geçen hafta Kudüs'te düzenlenen gösteride, İsrail polisinin attığı bir göz yaşartıcı gaz tüpünün yüzüne isabet etmesi yüzünden sol gözünü kaybetmişti.


İsrail askeri sözcüsü Moşe Fintzy, ordunun olayı soruşturduğunu söyledi.


Bir Rus televizyon ekibince çekilen ve YouTube'da yayımlanan videoda, genç kadının Türk bayrağıyla yürüdüğü, taş atan gençlerden uzakta olduğu anlaşılan genç kadının yere düştüğü ve kanlar içindeyken bir kadın protestocu tarafından sürüklendiği görülüyor.


İnsan hakları grupları, İsrail askerlerini gaz tüplerini doğrudan protestoculara atmakla suçluyor.


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