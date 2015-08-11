ABD Konsolosluğu saldırganları, pazar çantalarıyla gelmiş

ABD Başkonsolosluğu'na dün düzenlenen saldırıda saldırganların olay yerine ellerinde pazar çantalarıyla gittiği öğrenildi. Saldırganların, silahlarını bu çantalarla götürdüğü tahmin ediliyor.

Sarıyer İstinye’deki ABD Başkonsolosluğu önünde nöbet tutan polislere dün sabah iki kadın saldırgan tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada teröristlerden biri yaralı olarak sığındığı apartman boşluğunda polis tarafından vurularak yaralı ele geçirilirken, diğer saldırgan kaçtı. Yaralı DHKP-C mensubu Hatice Aşık’ın (51), 2.5 yıl önce öldürülen bir polisin katil zanlısına yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunduğu davada 33 gün önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

ABD Konsolosluğu’na dün sabah saat 07.00 sıralarında ellerinde pazar çantasıyla gelen iki kadın, polis noktasının karşısında durarak ateş açtı. Polisin saldırıya karşılık vermesinin ardından saldırganlardan biri İstinye yönünde, diğeri mahalle arasına kaçtı.





Kurşunu bitti, taş attı

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, mahalle arasında bir binanın bahçesinde sıkıştırılan kadın saldırgan, polislerle çatışmaya girdi. Polisin “Teslim ol” çağrısına bir süre direnen saldırgan, kurşununun bitmesi üzerine polise taş atarak karşılık verdi.

Polis ise saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Bu çatışma anı olayı gören bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaralı kadın Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevresinde akrep ve TOMA ile yoğun güvenlik önlemi alınan hastanede ameliyata alınan Hatice Aşık adlı saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından Engin Yüksek, gazetecilere yaptığı açıklamada, camdan bakarken pazar çantasıyla iki kadın saldırganın aşağı doğru indiğini gördüğünü söyledi. Saldırganların duvarın yanında mevzi aldığını ve çantayı yere bıraktıktan sonra 4 el ateş ettiğini belirten Yüksek, şöyle konuştu:



Pencerelere ateş etti

“Silah seslerini duyan çevre binalardaki vatandaşlar evlerinin balkon ve camlarına çıktı. Kadınların üstüne masa, sandalye, ellerine ne geçtiyse onların üzerine atmaya çalıştılar.

Silahı tutan kadının kafasına sandalye geldi. Panik yapınca kafasını kaldırıp yukarıya baktı, tetiğe bastı. Mermiler binadaki dairelere doğru saçılarak evlerin camlarına isabet etti. Daha sonra kömürlük gibi bir yere saklandı. Polisler kadın teröriste yanındaki çantayı bırakması yönünde çağrı yaptı. Kadın, ‘Suruç’un intikamını alacağım’ diye bağırdı.”

33 gün önce tahliye olmuş

ABD Başkonsolosluğu’na düzenlenen silahlı saldırıda yaralı ele geçirilen Hatice Aşık, adı “DHKP-C terör örgütü üyesi” olarak birçok kez gündeme gelen bir isim. Kod adı “Hülya” olan Aşık, eski bir devlet memuru, hem şire.

51 yaşındaki Hatice Aşık’ın adı ilk olarak 1998 yılında Denizli Tavas’ta Jandarma Er Cuma Kaya’nın ölümüne ilişkin davada gündeme geldi. Aşık, “örgüt üyeliği”nden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2012’de Gaziosmanpaşa’daki silahlı saldırıda polis memuru Mücahit Daştan’ın ölümünde de Hatice Aşık ön plandaydı. Saldırı sonrası kaçmaya çalışan DHKP-C’li Nurgül Acar’a yardım ve yataklık ettiği belirlenen Hatice Aşık, o tarihten beri tutukluydu. Aşık, 8 Temmuz 2015 tarinde yani dünkü saldırıdan 33 gün önce yapılan duruşmada, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplandığı gerekçesiyle tahliye edildi.

ESRA ALUS İstanbul