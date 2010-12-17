-ABD KONGRESİ'NDEN VERGİ İNDİRİMİNE ONAY WASHINGTON (A.A) - 17.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhuriyetçilerle vardığı vergi indirimleri anlaşması, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de onaylandı. Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray ile Senato'daki üst düzey Cumhuriyetçiler arasındaki müzakereler sonucunda varılan 858 milyar dolarlık vergi anlaşmasını 148'e karşı 277 oyla onayladı. Hafta içinde Senato'dan da 19'a karşı 81 oyla geçen anlaşma, ABD Başkanı Barack Obama'nın imzalamasıyla birlikte yasalaşacak. Vergi indirimlerini öngören tasarının yasalaşmasıyla birlikte, George Bush döneminde uygulanmaya başlanan ve 31 Aralıkta süresi dolacak olan vergi indirimlerinin süresi 2 yıl daha uzatılmış, böylece 1 Ocak 2011'den sonra Amerikalıların ödediği vergilerin artmasının önüne geçilmiş olacak. Demokratlar, vergi indirimlerinin varlıklı Amerikalıları da kapsamasına tepki gösteriyor ve bu noktada Cumhuriyetçilerle vardığı anlaşmada Obama'yı fazla taviz vermekle eleştiriyordu. "Mevcut ortamın gerektirdiği ölçüde, Amerikan halkı için en iyisini yaptığını" savunan Obama ise seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki gücünü artırmasının ardından yeni yıl ve yeni Kongre dönemi başlamadan, orta sınıfa yönelik vergi indirimleri ile işsizlik maaşlarının 13 ay uzatılması gibi düzenlemeleri içeren tasarıyı Kongre'den geçirmek istiyordu.