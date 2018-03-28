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Dünya
Deutsche Welle

ABD Kongresi Zuckerberg'den yanıt bekliyor

Veri skandalıyla ilgili Facebook üzerindeki baskı artarken, Amerikan medyası şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'ın Kongre'ye ifade vermeye hazırlandığını bildirdi.

28 Mart 2018 22:01

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, veri skandalıyla ilgili ABD Kongresi'ne ifade vermeyi planlıyor. CNN televizyonu Zuckerberg'in Kongre'nin karşısına çıkmaya ikna olma aşamasına geldiğini bildirdi. Şirketin bir yetkilisi Facebook'un Kongre'den davet aldığını ve bu konuda Kongre üyeleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti, ancak Zuckerberg'in ifade vereceğini teyit etmedi. Zuckerberg geçen hafta yaptığı açıklamada, "veri skandalını aydınlatacak doğru kişinin kendisi olduğuna inanılıyorsa ifade vermekten memnuniyet duyacağını" söylemişti.

Kongre'deki Enerji ve Ticaret Komitesi Sözcüsü Elana Hernandez, Zuckerberg'in ifade vermesi için Facebook'la uygun bir tarih konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Hernandez, Zuckerberg'in Kongre'nin karşısına çıkacağının henüz kesinlik kazanmadığını aktardı.

İngiltere Avam Kamarası da Zuckerberg'in ifade vermesi için davet göndermiş, ancak Facebook şirketi Londra'ya bir başka yetkiliyi gönderme teklifinde bulunmuştu.

Skandal nasıl başladı?

Facebook veri skandalı, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin Donald Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimi kampanyasında görev alan CambridgeAnalytica isimli analiz şirketi tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, söz konusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ettiği sözleri içeren gizli görüntüler basına yansımıştı.

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, "hata yaptıklarını" kabul etmiş ve "Sizin verilerinizi koruma konusunda sorumluluğumuz bulunuyor ve eğer bunu gerçekleştiremiyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz" demişti.

Geçen yıl Facebook, ABD seçim kampanyasında yalan haberlerin ağ üzerinde dolaşıma sokulduğunun su yüzüne çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Zuckerberg, seçim sonucunu etkiledikleri iddialarını inkâr etmiş ve yalan haberlerle mücadele etme kararı aldıklarını belirtmişti.

dpa,AP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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