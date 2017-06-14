ABD Kongresi üyesi kurşunlara hedef oldu

Virginia eyaletinin Alexandria kentindeki bir beyzbol antrenmanı sırasında ABD Kongresi üyelerine yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi Üyesi Steve Scalise’in yaralandığı bildirildi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde silahlı saldırgan, kongre üyelerine tüfekle 15 ilâ 50 kez ateş açtı.

Polis’in Twitter paylaşımında kongre üyesi Steve Scalise ile birlikte çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı, ateş açan adamın gözaltına alındığı bildirildi.

Alabama Eyaleti'nden Temsilciler Meclisi Üyesi Mo Brooks CNN’e yaptığı açıklamada Scalise’in hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Brooks, ateş açan saldırganın toplam 5 kişiyi yaraladığını, şahsın hedefinde büyük olasılıkla politikacıların bulunduğunu belirtti. Yerel medya haberlerine göre yaralılar arasında Scalise'in bir çalışanı ile iki polis memuru da bulunuyor. 51 yaşındaki kongre üyesi Scalise’in kalçasından yaralandığı tahmin ediliyor.

Senatör Rand Paul de televizyon kanallarına yaptığı açıklamalarda antrenman yapılan alanın bir kan gölüne dönmemiş olmasında polisin katkısı olduğunu vurguladı. Polisin anında açılan ateşe karşılık verdiğini söyleyen Paul olması muhtemel daha kötü olayları engellediğini anlattı.

Scalise'in Temsilciler Meclisi'nde yönetici olarak çalıştığı öğrenildi. Cumhuriyetçi Parti yönetimi hiyerarşisinde üç numaralı politikacı olarak nitelendirilen Scalise ABD Kongresi polisi eskortu ile Alexandria'daki sahaya getirilmişti. Alexandria Polisi'nden Michael Brown, ilk kez Alexandria'daki Simpson Parkı'ndan silah sesleri geldiğini haber aldıklarını ve bundan üç dakika sonra yerel polis güçlerinin ABD Kongresi polisini desteklediğini açıkladı. Polis olayın nasıl cereyan ettiğine ve saldırgana ilişkin ayrıntı bilgi vermedi.

Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyeleri arasında perşembe günü oynanacak, yardım amaçlı bir beyzbol karşılaşması için antrenmana çıktıkları, parlamenterlerin bu tür spor faaliyetlerinin ABD'de 100 yıldan uzun bir geçmişi olduğu belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

dw/dpa/ÇA,EC