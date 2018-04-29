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BBC Türkçe

ABD Kongresi Rusya'ya yeni yaptırımların önünü açtı

ABD'de Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin liderleri Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilediği iddiaları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasına izin verecek bir yasa üzerinde uzlaştı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin liderleri Rusya'nın ABD'deki seçimleri etkilediği iddiaları nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasına izin verecek bir yasa üzerinde uzlaştı.

Yeni yasa, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasını da zorlaştıracak.

Trump daha önce Rusya ile sorunları diplomatik yollardan çözmeyi tercih ettiğini söylemişti.

Donald Trump Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerini etkilediği şüphesi nedeniyle soruşturma altındaydı.

Washington'daki muhabirler, iki partinin bu konuda uzlaşmasının, Trump'ın görüşleri ne olursa olsun Kongre'nin Rusya'ya karşı sert bir tutum izlemek istediğini gösterdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre Donald Trump'ın yasayı veto etmesi mümkün, ancak böyle bir hamlede bulunması durumunda Rusya'yı desteklediği şüphelerinin artması ihtimali yüksek.

Yasayla ilgili konuşan ve Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en kıdemli Demokrat olan Senatör Ben Cardin, yasa tasarısı üzerinde uzlaşmanın "yoğun müzakereler sonucu" mümkün olduğunu söyledi.

Yasa, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları artırmanın da yolunu çalıyor.

Kongre'nin üst kanadını oluşturan Senato'dan geçen yasa tasarısı Salı günü de alt kanat olan Temsilciler Meclisi'nde oylanacak.

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