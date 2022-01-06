ABD Kongresi'ne saldırı: Biden, 'Bir yıl önce yaşananların tek sorumlusu Trump' diyecek

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre'ye saldırı düzenlenmiş, bina 1812'deki savaştan bu yana görülmemiş olaylara sahne olmuştu. ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün, yaşananların birinci yılında yapacağı konuşmanın ayrıntıları belli oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden'ın, kongre saldırısının ve "yıkımın" tek sorumlusunun eski başkan Donald Trump olduğunu söyleyeceğini açıkladı.

Psaki, "Trump Amerikan halkını ve destekçilerini yanılttı. Başkan Biden'ın, eski başkanın demokrasimiz için oluşturduğu tehdit konusundaki görüşü net" dedi.

Trump'tan nadiren bahseden Biden, bugün Kongre'de Trump destekçilerinin bastığı Statuary Hall'da konuşacak.

Biden'ın konuşması sonrası Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi önderliğinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

ABD'de bir yıl önce Kongre üyelerinin telaşlı bekleyiş görüntüleri tüm dünyayı şok etmişti.

Soruşturma sürüyor

Kongre saldırısıyla ilgili olarak şu ana kadar 725 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin çoğu; "Kongre binasına izinsiz girmek", "düzensiz davranış", "Kongre'nin faaliyetlerini engellemekle" suçlandı.

325 şüpheli ise "memurlara saldırmak için tehlikeli silah kullanmak" gibi daha ciddi suçlarla karşı karşıya.

Saldırıyla ilgili soruşturma, Demokratlarının çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin özel bir komisyonu tarafından yürütülüyor.

Saldırıya yol açan olaylara ışık tutabilecek telefon kayıtları, ziyaretçi günlükleri ve diğer Beyaz Saray belgeleri araştırılıyor.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırıyı kapsamlı şekilde soruşturuyor.

Neden Trump suçlanıyor?

Saldırıdan bir süre önce Beyaz Saray dışındaki bir mitingde Donald Trump, protestoculardan Kongre'ye doğru "barışçıl" bir yürüyüş yapmalarını istemişti.

Ancak Trump aynı zamanda kaybettiği seçimlerde hile yapıldığına dair asılsız iddialarını tekrarlamış, destekçilerinden "mücadele etmelerini" talep etmişti.

Trump saldırıdan bir hafta sonra, Temsilciler Meclisi tarafından "ayaklanmayı kışkırttığı" gerekçesiyle azledilmiş ancak Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen Senato'da yapılan yargılamada suçlu bulunmamıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Trump'ın saldırıdan sorumlu olduğunu söylemişti.

Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri ise eylemcilerin polisle zaman zaman çatıştığı Kongre saldırısını, "birkaç kişi tarafından bozulan barışçıl bir protesto" olarak görmüşlerdi.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Ted Cruz ise dün yaptığı açıklamada yaşananlar "şiddetli bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.