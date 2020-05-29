ABD Kongre üyesinden Dışişleri Bakanı Pompeo'ya çağrı: Türkiye'deki siyasi tutuklular için Ankara'yla temasa geçin

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ABD Kongresi'nde New York'un 12. Bölgesi'ni temsil eden Carolyn Maloney, Dışişleri Bakanı Michael Pompeo'ya Türkiye'de İnfaz Düzenlemesi kapsamında düşünce suçlarından ceza alanların serbest bırakılmadığına dikkat çeken bir mektup yazdı.

Maloney, İnfaz Düzenlemesi kapsamında yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle 90 bin mahkûmun serbest bırakıldığına dikkat çekerken birçok gazeteci, siyasetçi ve kamu görevlisinin hâlâ demir parmaklıklar arkasında olduğunu hatırlattı.

Temsilciler Meclisi üyesi, Pompeo'ya, "Sizden Ankara'yla temasa geçmenizi ve açık bir şekilde Türkiye hükûmetine insani gerekçelerle bu siyasi tutukluların da serbest bırakılması için çağrıda bulunmanızı talep ediyorum" dedi. Maloney, "siyasi tutuklulara" insani yardım yapılmasını da istedi

Maloney, bahsi geçen tutukluların Türkiye'nin "geniş terörle mücadele yasaları" sebebiyle cezaevinde olduğunu ifade etti ve "Türkiye'nin bu isimleri cezaevinde tutarak mahkûmlar arasında ayrımcılık yaptığını; insan haklarını ihlal ettiğini" yazdı.

Mektupta HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da daha önce paylaştığı verilere atıfta bulunuldu. Gergerlioğlu Türkiye'deki cezaevi nüfusunun beşte birinin; yani yaklaşık 50 bin kişininin gazeteci, kamu görevlisi, öğretmen, polis memuru, ordu personeli ve siyasetçi olduğunu ifade etmişti.

Gergerlioğlu mektubu Twitter'dan paylaşarak, "Muktedir, istediği kadar baskı yapsın dünya Türkiye'deki hukuksuzluğu duyuyor" yazdı.