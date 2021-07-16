ABD Kongre üyesi, Kapitol'deki protesto sırasında gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

ABD Kongre üyesi Demokrat Joyce Beatty'nin Kapitol Binası'nda gerçekleştirilen protestoda gözaltına alınan 9 kişiden biri olduğunu açıklandı.

Kongre'nin Siyah Grubu Başkanı olan Beatty, Twitter üzerinden polisin ellerini bağladığı ve onu binadan çıkardığı ana dair fotoğraflar paylaştı.

Beatty, "Bırakın insanlar oy versin. Adalet için savaşsın" yazdı.

Kongre üyesi, Demokratların seçim reformu tasarısı 'İnsanlar İçin'in geçirilmesi için yapılan bir protestoda yer alıyordu. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden Mart ayında geçmişti ancak Cumhuriyetçiler henüz Senato'dan geçmesine izin vermedi. Cumhuriyetçiler çeşitli eyaletlerde seçmen haklarını kısıtlayan düzenlemeler geçirdikten sonra Demokratların gözünde düzenlemenin değeri daha da arttı.

Yapılan açıklamaya göre Kapitol Polisi olay yerine "yasa dışı gösteri ihbarları" aldıktan sonra 15.30 sularında geldi. Polis, 3 defa eyleme son verilmesini söylediklerini; kabul etmeyenlerin de gözaltına alındığını belirtti.

Beatty'nin gözaltına alınan diğer 8 kişiyle birlikte polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Beatty, gözaltına alınmasından kısa süre sonra geçen sene hayatını kaybeden sivil haklar lideri ve eski senatör John Lewis'in sözlerine göndermede bulunarak "İyi Bela" yazan bir tweet attı.

Lewis 2016'daki konuşmasında, "Bazı insanların yoluna çıkmayı ve iyi belaya, gerekli belaya ulaşmanın yolunu bulmalısınız. Bu ahlaki bir zorunluluk, bir görev, bir emir; buradan çıktığınızda gidin ve herkes için adalet arayın" demişti.