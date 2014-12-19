ABD Kongre üyelerinden Kerry'ye '14 Aralık' mektubu: Türkiye'de demokrasi askıya alınıyor

Medyaya darbe operasyonuna tepki gösteren Amerikan Kongre üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye mektup yazarak Türkiye’de özgür basının sesinin kesildiği, otoriter bir rejime doğru gidildiği uyarısı yaptı. Demokrasiden geriye gidişin, istikrarlı bir ortak olarak görülen Türkiye’nin güvenilirliğine zarar vereceğini belirtti.

Zaman'dan Orhan Akkurt'un haberine göre, Avrupa Birliği’nin ardından ABD’den de 14 Aralık operasyonuna karşı tepki yağıyor. Önceki gün Senato’nun iki önde gelen ismi Cumhuriyetçi John McCain ve Demokrat Robert Menendez’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın giderek otoriterleştiği yönündeki açıklamalarının ardından dün de federal milletvekilleri Türkiye için endişelerini dile getirdi. Dört Kongre üyesi, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye ayrı ayrı mektup göndererek Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü konusunda uyarılmasını istedi. Amerikan yönetiminin, bu konuda Avrupa Birliği ile ortak çalışarak, Türkiye’de medya hürriyetinin garanti altına alınması çağrısı yapıldı.

California Federal Milletvekili Michale M. Honda, Kerry’ye hitaben yazdığı mektubunda Erdoğan iktidarının, 14 Aralık operasyonu ile muhaliflerini susturmak istediğini dile getirdi. Honda, “Hükümet Türkiye’nin sağlıklı ve canlı demokrasisinden geri adım attı. Türkiye medyanın özgür sesini keserek daha otoriter bir rejime doğru yöneldi.” dedi. Ankara üzerinde ‘özgürlüğe darbe, sansür, bağımsız kamu söylemi konularında baskı oluşturulması’ gerektiğini ifade etti. Mektupta, Türkiye ile ABD’nin ‘dost’ olduğu dile getirilirken, “Ancak, muhalif ve artan hoşgörüsüzlük, her iki ülkenin ulusal çıkarlarını risk altına alıyor. Daha az demokrasi Türkiye’yi radikalleştirir ve Türkiye’nin bölgede istikrarlı bir ortak güvenirliğini azaltır.” uyarısı yapıldı. Honda, “Sayın Bakan, Erdoğan hükümetine özgürlük, demokrasi konusunda baskıyı artırmak için Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışmanızı talep ediyorum. Stratejik ortaklık ve yakın bir ilişkiye sahip olduğumuz Türkiye halkı için daha fazla özgürlük ve fırsat sağlamaya yardımcı olmalıyız.” dedi.

'Demokrasi askıya alınmamalı'

New York Federal Milletvekili Steve Israel de mektubunda Türk hükümetini eleştiren gazetecilerin hedef alınarak tutuklandığını hatırlattı ve “Bu olay hükümetin tahammülsüzlük, muhaliflere baskı, ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve hukukun üstünlüğü ilkesine baskıya sebep olacak bir yola girdiğini gösteriyor.” tespitinde bulundu. Amerikalı vekil, Kerry’ye “ABD, Türk hükümeti tarafından atılan bu korkunç eylemlerini görmezlikten gelemez. Bu durum demokrasiyi tehdit ediyor. Son gelişmeler ışığında Türk meslektaşınıza Türkiye’de demokrasinin ve hukuk kurallarını erozyona uğradığını ifade etmenizi teşvik ediyorum.” mesajı verdi.

Kerry’ye mektup gönderen diğer bir Kongre üyesi de Texas Federal Milletvekili Al Green’di. Green, mektubunda yargı bağımsızlığına dikkat çekti, Türk hükümetinden, medya özgürlüğünü çiğnenemesi hususunda garanti alınmasının önemine değindi. Yine Kongre’de Texas’ı temsil eden bir başka vekil Henry Cuellar da, “Gezi Parkı’na polisin sert müdahale etmesi ve hükümeti eleştiren gazetecilerin tutuklanmasını endişeyle karşılıyorum. Bu tarz eylemleri barışçıl eleştirilerin ve demokrasinin erozyona uğramasına neden oluyor. Dışişleri Bakanlığı, Türk yetkililerini attığı adımların demokrasinin önemli değerleri ve demokrasinin olmazsa olmazlarını askıya almaması gerektiği yönünde teşvik etmesi lazım.” şeklinde çağrıda bulundu.