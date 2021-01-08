LeBron James ABD Kongre binasının basılmasına ilişkin konuştu: Şimdi anladınız mı? İki farklı Amerika'da yaşıyoruz

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giyen LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen protestocular, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın zaferinin resmileştirilmesinin görüşüldüğü Kongre binasının etrafını sardıktan sonra binayı basmalarına ilişkin olarak "Şimdi anladınız mı? İki farklı Amerika'da yaşıyoruz" dedi.

Irkçılığa karşı yaptığı açıklamalar ve verdiği mücadele ile de tanınan süper star LeBron James, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ne demek istediğimizi şimdi anladınız mı? İki farklı Amerika'da yaşıyoruz. Başkentteki olaylarda benim gibi insanlar olsaydı sonucun ne olacağını çok iyi biliyoruz. Ancak bazıları ne yaparsa yapsın, ten renkleri sayesinde yargılanmayacak, dövülmeyecek veya vurularak öldürülmeyecek."

Son olarak Time dergisi, sportif başarılarının yanı sıra, toplumsal adaletsizliğe karşı gösterdiği mücadele nedeniyle Lebron James'i yılın sporcusu seçmişti.