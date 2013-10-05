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Dünya

ABD Kongre binası önünde vurulan kadın depresyondaymış

ABD Kongre binası önünde yaşanan çatışmada polis tarafından vurularak öldürülen kadına ait ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı

05 Ekim 2013 20:37

Aracıyla Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışıp ardından yaşanan kovalamacanın sonunda vurularak öldürülen 34 yaşındaki Miriam Carey'in doğum sonrası depresyonu yaşadığı öğrenildi. Carey'in 1 yaşındaki bebeği de, vurulma anına tanıklık etmişti. Bebek, sosyal hizmetlere verildi.
 

Vurmaktan başka yol yok muydu?

 
CNN Türk'ün haberine göre, genç kadının ailesi, kaybın ardından konuştu. Kız kardeşi Amy Carey, CNN International'da yayınlanan Anderson Cooper'ın programında, polisin silaha sarılmasını eleştirdi. Amy Carey, "Miriam'ın ölmeden önceki son anlarında aklından neler geçiyordu, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Böyle trajik bir son olmadan ona yardımcı olmanın yolu yok muydu diye soruyoruz. Vurmaktan öldürmekten başka bir yol denenemez miydi?" 
Miriam Carey'nin evinde yapılan aramada şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar bulundu. Hatta polis kaynaklarına göre genç kadın Başkan Obama'nın kendisini gizlice takip ettiğini düşündüğünden Beyaz Saray'a yönelmiş olabilirdi. Biri New York emniyetinde görev yapan kız kardeşleri hem o iddiayı hem de Miriam'ın şizofren olduğunu reddetti. Ailesine göre, Miriam'ın rahatsızlığı doğum sonrasında yaşadığı depresyondu.

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