ABD Kongre binası önünde çatışma

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray önünde başlayan kovalamaca ABD Kongre binası dışında sonlandı. Kadın sürücü vurularak öldürüldü.

Beyaz Saray girişini aracıyla zorladığı iddia edilen araç sürücüsüyle güvenlik güçleri arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca kongre binası yakınlarında sona erdi; çıkan çatışmada kadın zanlı vurularak öldürüldü, bir polis memuru yaralandı. Araçta bir de çocuk olduğu belirtildi.

Binada silahlı saldırı anonsu yapılırken tüm çalışanların sığınaklara geçmesi istendi ve giriş çıkışlar kapatıldı. Kongre polisi de, "durum kontrolümüz altında" açıklaması yaptı.

CNN olayda en az bir kişinin yaralandığı bildirilirken polis Kongre binasını kuşatmaya aldı.

ABD Başkanı Barack Obama saldırıyla ilgili bilgilendirildi.