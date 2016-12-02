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Dünya
Deutsche Welle

ABD: Koalisyon saldırılarında 54 sivil öldürüldü

ABD'nin önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında 54 sivilin öldürüldüğü açıklandı.

02 Aralık 2016 01:37

ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında 54 sivilin ölümüne neden olduğu açıklandı. ABD ordusundan yapılan açıklamada 31 Mart-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen hava saldırılarında toplamda 54 sivilin yaşamını yitirdiği, Temmuz ayı ortasında Suriye'de Minbic kenti yakınlarındaki tek bir hava saldırısında yaklaşık 24 sivilin öldüğü kaydedildi.

Hava saldırılarının başladığı 2014 yılından bu yana toplam sivil kayıpların sayısı ise 173 olarak açıklandı.

Ekim ayında Uluslararası Af Örgütü ABD destekli koalisyonu Suriye ve Irak'ta sivil kayıpları önlemek için yeterince önlem almamakla eleştirmiş ve Eylül 2014'ten bu yana 11 saldırıda toplam 300 kadar sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun UNAMI perşembe günü açıkladığı bir raporda, geçen ay Irak'ta terör, şiddet ve silahlı çatışmalarda toplam 2 bin 885 kişinin yaşamını yitirdiği, bunların 926'sının da sivil olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis de kayıpların sarsıcı olduğunu ve sivillerin bunların önemli bir kısmını oluşturduğunu söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/RTR/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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