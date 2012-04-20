'ABD kıyılarındaki balıklar mutasyona uğradı'

El Cezire televizyonda yayınlanan bir programda BP’ye ait petrol kuyusundan sızan petrolün deniz canlılarını mutasyona uğrattığı konusu işlendi.

ABD’de bulunan Louisiana Üniversitesi’nden Doktor Jim Cowan ile görüşen El Cezire bölgede gözü olmayan balıklar ve karidesler ile kıskaçları olmayan yengeçlerin görüldüğünü ortaya koydu.

Milliyet gazetesinin haberine göre Cowan, “Balıkçılar hayatları boyunca böyle bir şey görmemiş. Ben 20 yıldır deniz canlıları ile uğraşıyorum. Bugüne dek incelediğim 30 bin balık ve karideste benzer bir durum görmedim. Sorunlu canlılar 2010’da ortaya çıkmaya başladı” dedi. Bölgedeki balıkçılardan Tracy Kuhns da yakaladığı karideslerin bir kısmının gözü olmadığını söyledi.

Mutasyona uğramış olan canlılar arasında vücutlarında iltihaplı yaralar bulunan balıklar da var. 20 Nisan 2010’da yaşanan kazada çevreye 4.9 milyon varil petrol yayılmıştı.