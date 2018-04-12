ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanan ve ABD başkanlarının yurt dışı seyahatlerine eşlik eden 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağının havalandığı iddia edildi.

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD’nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi. Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülüyor.

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri’nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

Sputnik'in haberine göre, E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B’nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların bazı yurt dışı seyahatlerde ABD Başkanı’na eşlik ettiği biliniyor.