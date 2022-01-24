ABD, Kiev Büyükelçiliği personelinin ailelerine Ukrayna'yı terk etme emri verdi

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ABD yönetimi, Rusya'nın işgal edeceği iddia edilen Ukrayna'daki büyükelçiliğinde çalışan tüm personelin ailelerinin ülkeyi terk etmelerini emretti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ailelere Ukrayna'dan çıkmak zorunda olduklarını söyledi. Bakanlık aynı zamanda büyükelçilikte temel bir görev yapmayan çalışanlara istekleri dahilinde ülkeden ayrılabileceklerini söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre ABD'li yetkililer Kiev Büyükelçiliği'nin açık kalacağını vurguladığını ve pazar günü yapılan açıklamanın bir büyükelçilik boşaltma hamlesi olmadığını vurguladı. Yetkililer aynı zamanda bu kararın "ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteği azalttığı şeklinde yorumlanmamalı" dedi.

Yapılan açıklamada ABD vatandaşlarının da Ukrayna'dan ayrılmayı düşünmesi gerektiği ifade edildi. ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Rusya, işgali herhangi bir zamanda başlatabilir" denildi; "Yetkililer o şartlarda ABD vatandaşlarını tahliye edecek durumda olmayacak; o yüzden şu anda ülkede olan vatandaşlar planlarını buna göre yapmalı".

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.