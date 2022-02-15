ABD, Kiev Büyükelçiliği'ni kapatıyor: "Çalışma istasyonlarının yok edilmesi ve telefon ağının sökülmesi istendi"

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Rusya'nın kısa süre içinde askeri müdahalesini başlatabileceğine inanan ABD, Ukrayna'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı. Diplomatik misyon, Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentine taşınacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, büyükelçilik çalışanlarını korumak için geçici olarak böyle bir karar alındığını belirtti.

Blinken, "Bu önlemler Ukrayna'ya destek vermeye bağlılığımıza olan inancı baltalamamalı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlılığımız değişmeyecek" dedi.

Wall Street Journal'a konuşan bir ABD kaynağı; Dışişleri Bakanlığı'nın Büyükelçilik'teki 'networking' ekipmanlarının ve bilgisayarlı çalışma istasyonlarının 'yok edilmesini', ayrıca telefon sisteminin sökülmesini istediğini belirtti. Bu hamlelerin ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ni bir diplomatik misyon olarak işleyemez hale getireceği belirtildi.