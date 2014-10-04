'ABD kendi düşmanını yaratıyor'

Edward Snowden'ın ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) ait çok gizli istihbarat belgelerini yayınlamasının ardından yine ABD’ye ait istihbarat kayıtlarını yayınlamasıyla dikkat çeken The Intercept’in kurucusu gazeteci Jeremy Scahill, “ABD’nin silah sanayinin devam edebilmesi için kendi düşmanını yarattığını” öne sürdü.

Dünyaca ünlü haber programı Democracy Now!’a konuk olan Scahill, ilk olarak El Kaide’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde küresel tehdit olarak görüldüğünü ancak bu tehdidin zaman içinde IŞİD ve Horasan şeklinde değiştiğini hatırlattı. George Orwel'ın 1984 romanına atıfta bulunan “Scahill, Başkan Obama ve yönetiminin “Orwell vari” bir şekilde terörle savaş yürüttüğünü ve dış tehditlere karşı eylemleri kabul edilir kılmak için “yakın tehdit” gibi terimlerin içeriğinin değiştirildiğini, ‘Belki bir gün bu kişiler ABD’ye karşı terörist saldırı gerçekleştirebilirler’ şeklindeki algının ‘yakın tehdit’ sınıfında değerlendirildiğini” ifade etti.

Horasan örgütünün ABD istihbaratı kullanmadan önce Suriye’de kimse tarafından bilinmediğini öne süren Scahill “Suriye’de hemen hemen hiç kimse daha önce bu örgütü duymamıştı.Horasan, ilk kez ABD gizli servisince kullanılan bir isim oldu” dedi.

ABD’nin Ortadoğu’ya müdahalesinin El Kaide gibi örgütlerin propagandasına yaradığı dile getiren Scahill şöyle konuştu:

“IŞİD nedir? Bu örgütün üst düzey askeri komutanlarından biri olan Izzat Ibrahim al-Douri al-Takriti. kimdir? Bir Baasçıdır ve Saddam Hüseyin’in üst düzey askeri komutanlarından biriydi. Irak işgali sırasında Bush’un görevlendirdiği Paul Bremer’in ilk işi Baas Partisi üyesi 250 bin Irak askerini kovmak oldu. Bir üst düzey ABD’li yetkilinin dediği gibi, Irak işgali sırasında çeyrek milyon düşman edindik."

"İnsansız uçaklar sonucu öldürülen her sivil El Kaide gibi örgütlerin propagandasını güçlendiriyor. Savaşın devamı sayesinde servetine servet katan savaş endüstrisine Obama’nın yakınlığı biliniyor. Nasıl ki Irak’taki ABD politikası yeni terörist grupları karşımıza çıkardı, Obama’nın ISIS(IŞİD)’a karşı savaş ilan etmesi Bush-Cheney politikalarını devam ettirmekten farksız. Korkarım, Müslüman milletlerdeki yeni nesiller için ‘karşılıksız düşman’ yaratma döngüsü sürecek...”

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