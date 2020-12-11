ABD, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamalarını 21 Ocak’a kadar uzattı

ABD, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında mart ayında Kanada ve Meksika ile olan sınırlarına getirdiği kısıtlamaları 21 Ocak’a kadar uzattı.



Koronavirüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Kanada ve Meksika ile olan sınır kısıtlamaları uzatıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Kanada ve Meksika ile kara sınırlarının artan vaka sayıları nedeni ile en az 21 Ocak'a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalacağı duyuruldu.

DHS Sekreteri Vekili Chad Wolf sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kısıtlamanın uzatılmasını Covid-19’un yayılmasını önleme amaçlı olduğunu aktardı.



Alınan son karar ile Covid-19 yayılmasını kontrol etmek için ilk olarak mart ayında getirilen kısıtlamaların ne zaman kaldıracağını ise Başkan Joe Biden yönetimi belirleyecek.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanlığı ise, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD ile olan sınırını 21 Ocak tarihine kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı tutacağını duyurmuştu. (İHA)