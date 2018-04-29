ABD, kamu kurumlarından Rus şirketi Kaspersky'e ait yazılımları kaldırıyor

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı , kamu kuruluşlarına gönderdiği bir tebligatla, Rus şirketi Kaspersky Lab'a ait bütün güvenlik yazılımlarını sistemlerinden kaldırmalarını istedi.

Bakanlık, şirket yetkilileriyle Rus istihbarat servisi arasındaki ilişkiden endişe duydukları ve virüs karşıtı yazılımın ulusal güvenliğe tehlike oluşturabileceği gerekçeleriyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Kaspersky Lab, Kremlin ile bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor.

ABD Senatosu bu hafta kamu kurumlarının bu şirketin ürünlerini kullanmasını yasaklamayı oylayacak.

Suçlamalar sonucunda ABD'deki pek çok bayinin piyasadan ürünlerini çektiği belirtiliyor.

Kaspersky Lab'ın dünya çapında 400 milyon müşterisi var, ancak ABD hükümetinin ana tedarikçilerinden biri hiçbir zaman olamadı.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı Bakanı Elaine Duke, kamu kuruluşlarından 90 gün içinde yazılımları kaldırmalarını istedi.

Bakan, "Bakanlık bazı Kaspersky yetkilileri ile Rus istihbaratı ve diğer hükümet kuruluşları arasındaki ilişkilerinden endişe ediyor" dedi.

Kaspersky, karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını, ancak iddiaların temelsiz olduğunu kanıtlayacağını açıkladı.

Şirket yaptığı yazılı açıklakmada "Suçlamalar temelsiz iddialar ve yanlış tahminler üzerine kurulduğu için hiç kimse ya da hiçbir kurum tarafından kamuya güvenilir bir kanıt sunulmadı" dedi.

Bloomberg haber sitesi iki ay önce şirketin icra kurulu başkanı Eugene Kaspersky ve üst düzey çalışanları arasındaki, Rus istihbarat servisi FSB tarafından talep edilen gizli bir siber güvenlik projesinin ana hatlarından bahsedilen e-posta yazışmalarını yayımlamıştı.

Rusya, 2016 yılındaki ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmekle, Donald Trump yönetimi de seçimler sırasında Rus yetkililerle irtibat halinde olmakla suçlanıyor.

Hem Rusya hem Trump suçlamaları reddediyor.