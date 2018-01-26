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Spor

ABD Jimnastik Takımı'nın eski doktoruna cinsel taciz suçlamasından 175 yıl hapis

Davaya bakan kadın hakim, Larry Nassar'ın yüzüne okuduğu ceza kararını veren isim olmaktan duyduğu onuru dile getirdi

26 Ocak 2018 15:49

ABD Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar hakkında bir süredir yürütülmekte olan cinsel taciz davasında karar çıktı. Yaklaşık 160 mağdurun dinlendiği yargılama süreci sonucunda 54 yaşındaki Nassar'a 40 ila 175 yıl arasında hapis cezası verildi.

Aralarında olimpik jimnastikçilerin de bulunduğu birçok isme taciz etmekle suçlanan Nassar, hüküm açıklanmadan önce yaptığı savunmasında, "Geçmişte yaşattığım acıların ve travmların aynısını şu an ben hissediyorum. Üzüntümün derecesini tarif edecek bir söz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak davaya bakan kadın yargıç Rosemarie Aquilina, 54 yaşındaki eski doktorun bu ifadelerini samimiyetsiz bulduğunu belirterek, "Dava süresi boyunca duyduklarım sonrasında sizi bu cezaya çarptırmak benim için bir onur ve ayrıcalık. Bundan sonraki yaşamınızı karanlıkta geçireceksiniz." diyerek hapis cezası kararını duyurdu.

Larry Nassar daha önce elinde çocuk pornosu bulundurduğu gerekçesiyle de 60 yıl hapisle cezalandırılmıştı. (Eurosport)

 

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