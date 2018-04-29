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BBC Türkçe

ABD jetleri Afganistan'da 16 polis öldürdü

ABD'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği bir hava saldırısında yerel yetkililere göre 16 Afgan polis yaşamını yitirdi. Polis sözcüsü Salam Afgan, "Ölen 16 polis arasında iki komutan da vardı. Ayrıca iki polis de yaralandı" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Afganistan'da gerçekleştirdiği bir hava saldırısında yerel yetkililere göre 16 Afgan polis yaşamını yitirdi.

Polisin Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği bilgiye göre saldırı, Afgan güvenlik güçlerinin Gereşk bölgesinde Taliban militanlarıyla çatıştığı sırada gerçekleşti.

Polis sözcüsü Salam Afgan, "Ölen 16 polis arasında iki komutan da vardı. Ayrıca iki polis de yaralandı" dedi.

NATO olayı kabul ederken kaç Afgan'ın öldüğüne dair bir açıklama yapmadı ve soruşturma başlatılacağını duyurmakla yetindi.

Öte yandan Taliban, liderleri Mevlevi Hibatullah Akhundzade'nin oğlu Abdül Rahman Halit'in Perşembe günü aynı bölgede bir intihar saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Afgan yetkililer bu iddiayı doğrulayamadı.

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