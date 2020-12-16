ABD, İsviçre ve Vietnam'ı kur manipülatörü ilan etti

ABD Hazine Bakanlığı'nın Başkan Donald Trump yönetimi altındaki son politika raporunda İsviçre ve Vietnam kur manipülatörü olarak ilan edildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Bakanlık Çin'i kur manipülatörü olarak etiketlemedi. Bunun yerine, dünyanın en büyük ikinci ekonomisini izleme listesine aldı. Bakanlık Çin'e özellikle merkez bankasının kamu şirketleriyle ilişkisi açısından kur idaresi konusunda "şeffaflığı artırma" çağrısında bulundu.

ç;Vietnam ve İsviçre'nin yabancı rakipler için adil olmayan avantajlar yaratan uygulamaların ortadan kaldırılması yönünde çalışmaları bağlamındaki bulguları takip edecek" dedi.

Söz konusu belgede Haziran'a kadar olan dört çeyrek boyunca manipülasyon potansiyel taşıyan 20 ülkenin kur uygulamaları irdelenirken, Tayland, Tayvan ve Hindistan, daha yakın izlemek için Hazine Bakanlığı'nın izleme listesine dahil edildi. Japonya, Kore, Almanya, İtalya, Singapur ve Malezya ve Çin listede kaldı.

Kur manipülatörü olarak etiketlenmek ticari ilişkiler konusunda gerginliği artırabilir. Çarşamba günü yayınlanan belge bu yılın ilk 6 aylık kur raporuydu. Normal şartlarda ilk rapor Nisan ayındaydı. Pandemi nedeniyle ertelenen raporun Ekim ayında ikincisi yayınlanacaktı.