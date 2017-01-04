T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD istihbaratının verdiği 3 semt arasında Ortaköy yokmuş

Ortaköy'deki terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti

04 Ocak 2017 10:52

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki terör saldırısı gecesi için ABD'li makamların Türkiye'yi 'sniper'lı (keskin nişancı) saldırı olabileceği konusunda uyardıkları öne sürüldü. Ayrıca ABD makamlarının istihbarat uyarısında 3 semtin isminin geçtiği ve aralarında Ortaköy'ün bulunmadığı da belirtildi.

Ankara’da en üst düzeyde bir hükümet yetkilisi, Hürriyet’e, ABD makamlarından yılbaşı gecesi için ikinci bir istihbarat geldiğini doğruladı.  Yetkili, İstanbul’daki terör saldırısı öncesinde ABD makamlarından gelen istihbarat bilgileri ve alınan güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:

 

3 semt ismi 

 

"ABD makamlarından bize terör örgütü DEAŞ’ın 24 Aralık Noel ve 31 Aralık yılbaşı gecesinde eylem yapacağına ilişkin iki ayrı istihbarat geldi. İlk istihbarat 24 Aralık Noel gecesi içindi. Tüm birimlerimiz hassas noktalarda önlem aldı. Bu geceyi sorunsuz atlattıktan sonra ABD makamlarından ikinci bir terör istihbarat notu daha geldi.

Bu istihbarat biraz daha ayrıntılıydı. Ankara ile İstanbul’da 3 ayrı semtte terör eylemi olabileceği bildiriliyordu. Hatta bu eylemlerden birinin ünlü bir semtte keskin nişancı olarak bilinen ‘sniper’ tarafından yapılabileceğine dikkat çekiliyordu. ABD makamlarının verdiği 3 semt arasında Ortaköy yoktu."

 

Türkiye'den Suriye'ye

 

Bu arada Türkiye’ye 20 Kasım’da İstanbul’dan giriş yapan saldırganın, 2014 ve 2015’te de geldiği belirlendi. Saldırganın bu tarihlerde Türkiye’den yasadışı yollarla Suriye’ye geçip silah ve bomba eğitimi aldığı, çatışmalara girdiği değerlendiriliyor.

ETİKETLER

İstanbuliOrtaköyistihbarat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24