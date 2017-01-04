ABD istihbaratının verdiği 3 semt arasında Ortaköy yokmuş

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki terör saldırısı gecesi için ABD'li makamların Türkiye'yi 'sniper'lı (keskin nişancı) saldırı olabileceği konusunda uyardıkları öne sürüldü. Ayrıca ABD makamlarının istihbarat uyarısında 3 semtin isminin geçtiği ve aralarında Ortaköy'ün bulunmadığı da belirtildi.

Ankara’da en üst düzeyde bir hükümet yetkilisi, Hürriyet’e, ABD makamlarından yılbaşı gecesi için ikinci bir istihbarat geldiğini doğruladı. Yetkili, İstanbul’daki terör saldırısı öncesinde ABD makamlarından gelen istihbarat bilgileri ve alınan güvenlik önlemlerini şöyle anlattı:

3 semt ismi

"ABD makamlarından bize terör örgütü DEAŞ’ın 24 Aralık Noel ve 31 Aralık yılbaşı gecesinde eylem yapacağına ilişkin iki ayrı istihbarat geldi. İlk istihbarat 24 Aralık Noel gecesi içindi. Tüm birimlerimiz hassas noktalarda önlem aldı. Bu geceyi sorunsuz atlattıktan sonra ABD makamlarından ikinci bir terör istihbarat notu daha geldi.

Bu istihbarat biraz daha ayrıntılıydı. Ankara ile İstanbul’da 3 ayrı semtte terör eylemi olabileceği bildiriliyordu. Hatta bu eylemlerden birinin ünlü bir semtte keskin nişancı olarak bilinen ‘sniper’ tarafından yapılabileceğine dikkat çekiliyordu. ABD makamlarının verdiği 3 semt arasında Ortaköy yoktu."

Türkiye'den Suriye'ye

Bu arada Türkiye’ye 20 Kasım’da İstanbul’dan giriş yapan saldırganın, 2014 ve 2015’te de geldiği belirlendi. Saldırganın bu tarihlerde Türkiye’den yasadışı yollarla Suriye’ye geçip silah ve bomba eğitimi aldığı, çatışmalara girdiği değerlendiriliyor.