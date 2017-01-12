ABD istihbaratı: Trump dosyasını biz sızdırmadık

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, ülkenin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın istihbarat servislerine yönelttiği "basına bilgi sızdırma" suçlamasını reddetti.

Donald Trump, Rusya'nın kendisi hakkında "uygunsuz" bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaları içeren dosyanın, basına ABD istihbarat servislerince sızdırıldığını iddia etmişti.

James Clapper ise açıklamasında, "sızıntıdan" dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Clapper ayrıca istihbarat örgütlerinin, bilginin güvenilir olup olmadığı konusunda bir yargıda bulunmadığına da dikkat çekti.

Dün akşam Trump ile konuyu görüştüğünü belirten Clapper, "Bu belgelerin ABD istihbaratına ait olmadığını ve sızıntının da ABD istihbaratından gelmediğine inandığımı vurguladım" dedi.

Açıklamada "Güvenlik boşluğunun çok yıpratıcı olduğu ve ulusal güvenliğimizi zedelediği konusunda hemfikiriz. İstihbarat servisleri Trump yönetiminde çalışmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.

Trump dün yaptığı basın toplantısında iddiaları yalanlayarak bazı ABD televizyonları ve gazetelerinin istihbarat raporu iddialarını haberleştirmesini eleştirmiş, yer vermeyen medya kuruluşlarını da kutlamıştı.

CNN televizyonu iddiaları detay vermeden haberleştirmiş, ardından Buzzfeed 35 sayfalık raporu yayınlamıştı.

ABD istihbarat servisleri ile Trump'ın arası bir süredir açık.

İstihbarat yetkilileri Rusya'yı başkanlık seçimi kampanyası sürecinde Trump'ın yükselişine destek olmak amacıyla bilgisayar korsanlığı yaptığından şüpheleniyor.

Moskova ve Trump iddiaları reddediyor.

Başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşsıında yenilgiye uğrayan Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta ve Demokratik Ulusal Komite'nin e-postaları da hacklenmişti. Podesta'nın yazışmaları, Wikileaks'te paylaşılmıştı.