ABD istihbaratı: Rusya'nın siber saldırıları büyük tehdit

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, 8 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi Rusya'dan yönelen siber saldırıların, ABD'de şu ana dek seçimlere yapılan "en saldırgan müdahale" olduğunu söyledi.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde ifade veren James Clapper, "Saldırılar ABD hükümetine büyük tehdit oluşturdu" dedi.

Siber saldırılar için açılan soruşturma kapsamında ifade verdi Clapper, Rusya'nın siber saldırılarının oy sayımında ise etkili olmadığını söyledi.

ABD istihbarat servisleri tarafından komiteye sunulan raporda, Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği suçlaması tekrarlandı.

Clapper, Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Marcel Lettre ve Amiral Michael Rogers tarafından yazılan raporda "Rusya, ABD hükümetine, ordusuna, diplomatik, ticari ve altyapısına yönelik büyük tehdit oluşturan bir siber aktör" denildi.

Seçimlere dışarıdan yapılan müdahaleyle ilgili rapor ABD Başkanı Bacak Obama'ya da iletildi.

Clapper Ekim ayında Rusya'yı doğrudan, Donald Trump'ın seçimi kazanması için çaba harcamakla itham etmişti.

Amerikan New York Times gazetesi de Aralık ayında yayınladığı haberde, CIA'in de aralarında olduğu istihbarat örgütlerinin Rusya'nın siber saldırılar üzerinden Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiği konusunda "oldukça emin" olduklarını aktarmıştı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper, ifadesinde Rusya'nın müdahalesinin amacının Trump'ı başkan seçtirtmek olduğunu söylemekten kaçındı ancak gelecek hafta kamuoyuna açıklanacak raporda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seçimlere müdahale etmesinin ardındaki nedeni açıklayacaklarını söyledi.

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump da yarın rapor hakkında bilgilendirilecek.

Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin başkanı Cumhuriyetçi senatör ve eski başkan adayı John McCain ise komitedeki soruşturmanın amacının seçim sonuçlarını tartışmaya açmak olmadığına dikkat çekti.

Başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan Demokrat aday Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten John Podesta'nın e-postaları hacklenmişti.

Podesta'nın yazışmaları, Wikileaks'te paylaşılmıştı.

Demokratik Ulusal Komite'nin (DNC) e-posta hesabı da saldırıya uğramıştı.

Suçlamalar ABD ile Rusya arasında diplomatik gerilim yarattı. ABD, bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Donald Trump'ın ekibinden bazı isimler de istihbarat servislerinin açıklamalarına şüpheyle yaklaşarak "Bunlar, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahları olduğunu iddia edenlerle aynı insanlar" demişti.

Ancak Trump bugün Twitter'dan attığı mesajda ABD istihbarat örgütlerinin hayranı olduğunu yazdı.