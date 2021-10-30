ABD istihbaratı: Covid-19'un kökenleri asla öğrenilemeyebilir

T24 Dış Haberler

ABD istihbarat kurumları, Koronavirüs salgınının kökenlerinin asla bilinemeyebileceğini belirtti.

Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Ofisi'nin gizliliğini kaldırdığı raporda salgının doğal yollarla başlamış olmasının da, bir laboratuvar sızıntısı sonucu ilk bulaşın olmuş olmasının da kabul edilebilir hipotezler olduğu belirtildi.

Raporda analistlerin fikir ayrılığı yaşadığı ve kesin bir sonuca varamadığı ifade edildi.

İstihbarat birimleri, salgının bir biyolojik silah sonucu başlamış olma ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

Çin rapora tepki göstererek, "ABD'nin virüsün kökenlerini bulmak için bilim insanlarına değil de istihbarat birimlerine güvenmesi bir siyasi komedidir" dedi.