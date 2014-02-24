'ABD istihbaratı Alman siyasetçileri izliyor'



"Bild am Sonntag" gazetesinin haberine göre, ABD İstihbaratı aralarında Başbakan Angela Merkel'e yakın isimlerin de bulunduğu 320 kişiyi izliyor. Gözetlenen isimler arasında, geçen yılın aralık ayında içişleri bakanlığına getirilen, eski Savunma Bakanı Thomas de Maizière de bulunuyor.

Gazetenin bilgisine başvurduğu bir ABD'li istihbaratçının, "Merkel'i artık doğrudan dinlemiyoruz. Bundan doğan boşluğu başka yöntemlerle kapatıyoruz" ifadesini kullandığı belirtildi. Thomas de Maizière, Anders Fogh Rasmussen’in görev süresinin dolması nedeniyle 2014'te boşalacak NATO genel sekreterliği görevine geçebilecek isimler arasında anılıyor. Alman bakanın bu özelliğiyle de ABD istihbaratının ilgisini çektiği belirtiliyor. Başbakan Angela Merkel'in önemli kararlar öncesinde Thomas de Maizière'i telefonla arayarak danıştığı belirtiliyor.

'Karar verici konumdaki' kişiler izleniyor

"Bild am Sonntag" gazetesinin haberine göre, NSA Almanya'da "çoğu siyaset ve ekonomi dünyasında karar verici konumda" 320 kişiyi izliyor. NSA'nın bu amaçla Almanya'da 297 personel görevlendirdiği iddia ediliyor.

İddialara göre Alman şirketleri de NSA tarafından gözetleniyor. Amerikan Oracle şirketiyle aynı alanda faaliyet gösteren SAP'nin de dinlendiği ileri sürülüyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Caitlin Hayden, "ABD'li şirketlere avantaj sağlamak üzere istihbarat topladığımız yolundaki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. ABD'nin istihbarat faaliyetleri, ülkenin ulusal güvenliğine odaklanmıştır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, "Umarım Washington ortaklarına davranış şeklinin bir siyasi bedelinin olacağını anlamıştır. Dost ülkelerin siyasi liderlerinin gözetlenmesine bir son verileceğine eminim" dedi. Avrupa ülkeleri ile ABD'nin veri koruma anlayışının diğer başka alanlarda büyük farklılıklar sergilediğini kaydeden Steinmeier, konuyu mevkidaşı John Kerry ile görüşeceğini sözlerine ekledi.

Snowden'ın ifşaatları açığa çıkardı

İstihbarat tartışması, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) eski mensubu Edward Snowden'ın ifşaatlarıyla başlamıştı. Snowden'ın sızdırdığı bilgiler, ABD ve İngiltere'nin, küresel casusluk programı kapsamında, aralarında Almanya'nın bulunduğu müttefik ülkeleri gözetlediğini ortaya koymuştu. Söz konusu belgelere göre, ABD istihbaratı aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu üst düzey Alman siyasetçi ve yöneticileri dinlemiş, casusluk faaliyetlerinde Berlin\'deki ABD Büyükelçiliği binası kullanılmıştı.