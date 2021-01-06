ABD İstihbarat Topluluğu: Geçen ay federal kurumlara yönelik siber saldırıların arkasında Rusya olabilir

ABD İstihbarat Topluluğu Ofisi, geçen ay federal kurumlara yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Rusya'nın olabileceğini açıkladı.

ABD İstihbarat Topluluğu'nu oluşturan kurumlardan yapılan açıklamada geçen ay federal kurumlara yapılan siber saldırılarda amacın istihbarat toplamak olduğu belirtildi. Saldırıyı yapanların Rusya kökenli olduğuna işaret edilen açıklamada soruşturmanın devam ettiği eklendi.

Siber saldırılarda ABD Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Hazine Bakanlığı gibi kurumlar hedef alınmıştı. Onun dışında FireEye gibi özel güvnelik şirketleri de saldırıların hedefi olmuştu.

Federal kurumlara yönelik siber saldırıların arkasında Rusya'nın olabileceğine daha önce işaret edilmiş ancak ABD Başkanı Donald Trump, Çin de olabileceğini söylemişti.