T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD istihbarat şefleri 'Rusya' iddialarına yanıt verecek

FBI ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun başkanları, Rusya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası arasındaki ilişki hakkında bugün Kongre'de ifade verecek. İki istihbarat yetkilisi, eski Başkan Obama'nın Trump'ı dinlediğine dair iddiaları da yanıtlayaca

20 Mart 2017 16:31

ABD'nin önde gelen iki istihbarat yetkilisi, Rusya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası arasındaki ilişki hakkında bugün Kongre'de ifade verecek.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ve Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers, aynı zamanda eski başkan Barack Obama'nın Trump'ı dinlediğine dair iddialara da yanıt verecek.

Comey ve Rogers, Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda yapılacak açık bir oturumda, Rusya ve Trump arasındaki ilişkiyi araştıran soruşturmaya dair kanıtlarından da bahsedecek.

Trump, Komisyonu'nun sürdürdüğü soruşturmayı bir "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Rusya ise ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini etkilediği yönündeki iddiaları reddediyor.

bir kanıta ulaşılamadığını söyledi.

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), FBI ve NSA ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için emir verdiğini öne süren bir rapor yayınlamıştı.

Raporda aynı zamanda Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın elektronik postalarının Rus hackerlar tarafından düzenlenen bir siber saldırı ile ele geçirildiği ve yayıldığı belirtiliyor.

Donald Trump ise kampanya ekibinin Rus istihbarat servisi elemanlarıyla görüştüğü iddialarını "yalan haber" olarak niteliyor.

Bugün gerçekleştirilecek oturumda aynı zamanda Obama yönetiminin Trump'ın New York'ta bulunan Trump Tower'daki telefonunu dinlediği iddiaları da ele alınacak.

Trump bu iddialara yönelik bir kanıt sunmazken Cumhuriyetçi ve Demokrat yetkililer iddiaları görmezden geliyor.

Obama'nın sözcüsü iddiaları reddediyor.

Bazı Cumhuriyetçiler ise Trump'ın iddialarının doğru çıkmaması halinde özür dilemesi gerektiğini söylüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FBIUlusal Güvenlik KurumuRusyaABD Başkanı Donald TrumpKongreBaşkan Obama TrumpSoruşturma BürosuBaşkanı James ComeyBaşkanı Mike RogersBarack Obama TrumpRogers Amerikan Temsilciler MeclisiKomisyonuTrumpABDKasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24