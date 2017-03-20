ABD istihbarat şefleri 'Rusya' iddialarına yanıt verecek

ABD'nin önde gelen iki istihbarat yetkilisi, Rusya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası arasındaki ilişki hakkında bugün Kongre'de ifade verecek.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ve Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers, aynı zamanda eski başkan Barack Obama'nın Trump'ı dinlediğine dair iddialara da yanıt verecek.

Comey ve Rogers, Amerikan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda yapılacak açık bir oturumda, Rusya ve Trump arasındaki ilişkiyi araştıran soruşturmaya dair kanıtlarından da bahsedecek.

Trump, Komisyonu'nun sürdürdüğü soruşturmayı bir "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Rusya ise ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini etkilediği yönündeki iddiaları reddediyor.

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), FBI ve NSA ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için emir verdiğini öne süren bir rapor yayınlamıştı.

Raporda aynı zamanda Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'ın elektronik postalarının Rus hackerlar tarafından düzenlenen bir siber saldırı ile ele geçirildiği ve yayıldığı belirtiliyor.

Donald Trump ise kampanya ekibinin Rus istihbarat servisi elemanlarıyla görüştüğü iddialarını "yalan haber" olarak niteliyor.

Bugün gerçekleştirilecek oturumda aynı zamanda Obama yönetiminin Trump'ın New York'ta bulunan Trump Tower'daki telefonunu dinlediği iddiaları da ele alınacak.

Trump bu iddialara yönelik bir kanıt sunmazken Cumhuriyetçi ve Demokrat yetkililer iddiaları görmezden geliyor.

Obama'nın sözcüsü iddiaları reddediyor.

Bazı Cumhuriyetçiler ise Trump'ın iddialarının doğru çıkmaması halinde özür dilemesi gerektiğini söylüyor.