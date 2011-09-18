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Politika

ABD İstihbarat Başkanı geliyor!

ABD'de faaliyet gösteren 16 ayrı istihbarat biriminin başındaki isim James Clapper, Ankara'ya geliyor

18 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'de faaliyet gösteren 16 ayrı istihbarat biriminin başındaki isim James Clapper, Ankara'ya geliyor. Füze kalkanı, terörle mücadelede, istihbarat paylaşımı gibi kritik konular gündemdeyken gerçekleşecek ziyaretin ev sahibi Milli İstihbarat Teşkilatı.

James Clapper, Başkan Obama tarafından geçen yıl ABD Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın başına getirilen isim. 

Milliyet gazetesinin haberine göre, Clapper bu hafta başında Ankara'ya gizli bir ziyaret gerçekleştirecek. 
 
Görüşmelerde terörle mücadelede istihbarat paylaşımının öne çıkması bekleniyor. Son olarak Türkiye  ABD'nin Irak'taki insansız hava uçakları predatorları istemişti.

Bir başka önemli başlık erken uyarı radar sistemi Malatya-Kürecik'e kurulacak olan füze kalkanı
projesi olacak. 

Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler de ele alınacak. 



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